قتلى وجرحى بانفجار قنبلة تستهدف "طالبان" بشرق أفغانستان

قتل شخصان وأصيب ثلاثة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة لحركة طالبان في مدينة جلال أباد بولاية ننغرهار بشرق أفغانستان، اليوم الأربعاء، بحسب شهود عيان.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه يحمل بصمات تنظيم "داعش".

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أكد قيادي محلي بطالبان وقوع الانفجار، وقال إن أربعة من مسلحي الحركة أصيبوا، دون المزيد من التفاصيل.

واتسم مسؤولو حركة طالبان بالتردد أو البطء في الكشف عن التفاصيل المتعلقة بقتلى طالبان في الأسابيع الماضية، وذلك في محاولة على ما يبدو للتقليل من حجم الأضرار التي يلحقها تنظيم داعش بهم، بحسب الأسوشيتد برس.

وجاء هجوم جلال أباد بعد يوم من تفجير داعش لبوابة مستشفى عسكري أسفر عن قتلى وجرحى.

المصدر: أسوشيتد برس