لجنة "مراكز السيطرة على الأمراض" الأمريكية توصي بتطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما بلقاح "فايزر"
Reuters /FW1F/Anil D Silva
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أوصت لجنة خبراء تابعة لـ"المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها"، بالإجماع، بمنح لقاح شركة "فايزر" المضاد لكورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.
وتأتي توصية اللجنة بعد أيام من موافقة "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" على منح تصريح للاستخدام الطارئ للقاح شركة "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 سنة، في ظل مساع رسمية حثيثة لتطعيم أكبر عدد ممكن من سكان البلاد.
وتفيد أرقام "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" بأن اكثر من 700 طفل تصل أعمارهم إلى 18 عاما أو أقل توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
المصدر: وكالات
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