بلغاريا.. اعتقال مرشح لرئاسة البلاد بسبب هجوم على المثليين

أفادت وسائل إعلام في بلغاريا بأن الشرطة اعتقلت المرشح لرئاسة البلاد بويان راساتي، للاشتباه بمشاركته في اعتداء على مكتب لجمعية المثليين يوم السبت الماضي.

وفي قت سابق وافقت لجنة الانتخابات المركزية على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن المرشح للرئاسة.

وكانت مجموعة من 12 شخصا، يعتقد أن أحدهم كان راساتي، هاجمت مكتبا لجمعية تابعة لممثلي LGBT أثناء مناقشتها لقرار المحكمة الدستورية البلغارية بشأن تحديد الهوية الجنسية للأشخاص بناء على الجنس البيولوجي فقط، دون أخذ الجندر بعين الاعتبار.

وأسفر الهجوم عن إصابة موظفة في المكتب وأضرار مادية بالممتلكات.

ويقود بويان راساتي حزب "الاتحاد القومي البلغاري – الديمقراطية الجديدة" اليميني المتطرف.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في بلغاريا يوم 14 نوفمبر الجاري. وستجري الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في 21 نوفمبر في حال عدم حسمها في الجولة الأولى.

المصدر: "تاس" + RT