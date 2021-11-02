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بايدن: شي جين بينغ وبوتين ارتكبا خطأ كبيرا

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بايدن: شي جين بينغ وبوتين ارتكبا خطأ كبيرا
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن نظيريه الصيني، شي جيم بينغ، والروسي، فلاديمير بوتين، ارتكبا "خطأ كبيرا" بعدم حضورهما مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو الإسكتلندية.

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وقال بايدن، ردا على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو: "بكل صراحة، عدم الحضور كان خطأ كبيرا بالنسبة إلى الصين. نظر العالم برمته إلى الصين وتساءل ما هو الإسهام الذي قدمته".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الصين أضاعت إمكانية للتأثير على الناس في كل أنحاء العالم وخاصة هنا في مؤتمر COP26".

وتابع: "يمكنني أن أقول نفس الشيء عن بوتين في روسيا. تشتعل في بلاده التندرا، هو يواجه مشاكل كبيرة للغاية في مجال المناخ، لكنه صامت بشأن الرغبة في فعل أي شيء".

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وامتنع كل من شي جين بينغ وبوتين عن حضور قمة المناخ الأممية في غلاسكو، بينما اعتبر في وقت سابق من الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنهما تغيبا بسبب مخاطر جائحة فيروس كورونا.

وسبق أن أعلن بايدن في كلمته خلال المؤتمر أن الولايات المتحدة تعتزم الوصول إلى "صافي انبعاثات كربونية صفرية" بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.

المصدر: وكالات

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