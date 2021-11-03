غانتس: إسرائيل ستواصل نشاطاتها في كل مكان حفاظا على أمنها

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل ستواصل نشاطها في كل مكان من أجل الحفاظ على أمنها.

وفي كلمة له خلال مراسم وضع حجر الأساس للمؤسسة التكنولوجية لشركتي البيت والصناعات العسكرية في النقب الشمالي، قال غانتس إن "إسرائيل ستواصل نشاطاتها في كل مكان وفي كل جبهة من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها".

وتعهد بضمان ألا تطور إيران أسلحة "تهدد وجود إسرائيل".

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هذا وتحدث الوزير غانتس اليوم مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، حيث تم بحث التنسيق بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والأمريكية، والعمل المطلوب لمواجهة ما سماه "الطموح النووي" لإيران.

وأطلق الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية تمرينا عسكريا واسع النطاق في إيلات، بمشاركة 500 جندي أمريكي.

وتشمل التدريبات محاكاة القتال في مناطق مأهولة وإطلاق نار المدفعية وتفكيك قنابل ونقل جرحى.

وشدد قائد القوة الأمريكية البريغادير فاريل ساليفان على أن "هذا التمرين يعد نقلة أخرى في العلاقات الطويلة بين الجيشين"، واصفا إياه بـ"المهم للاستقرار والأمن في المنطقة".

المصدر: "مكان"