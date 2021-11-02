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بالفيديو.. أول لقاء بين بينيت ونظيره البحريني

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بالفيديو.. أول لقاء بين بينيت ونظيره البحريني
الصورة من "تويتر"
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، وللمرة الأولى، برئيس وزراء البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك على هامش قمة "كوب 26" المناخية في غلاسكو.

وقال بينيت لولي العهد البحريني، رئيس الوزراء الأمير سلمان آل خليفة وهما يتصافحان: "كل ما نراه من البحرين يبعث برسالة صداقة حميمة.. لكننا لم نر شيئا بعد".

بدوره قال آل خليفة: "يجب أن نعمل من أجل مستقبل أفضل، وهذا ما نتطلع إلى القيام به".

ويمثل اللقاء بين الجانبين، أول اجتماع علني رفيع المستوى بين المسؤولين الإسرائيليين والبحرينيين منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين العام الماضي.

هذا وعقد بينيت اجتماعه الأول مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، واصفا إياه بأنه "الشخص الذي أعاد العلاقات بين الهند وإسرائيل، وهي علاقة عميقة بين حضارتين فريدتين".

وقال بينيت لمودي: "أنت الشخص الأكثر شعبية في إسرائيل.. هناك الكثير لنتعلمه منك، وهذا في الواقع ما نسعى لفعله"، مشيرا إلى أن "هدفنا هو مواصلة المسار الرائع الذي سلكته مع سلفي، والارتقاء به إلى مستوى جديد تماما حتى نتمكن من ضمان عمل البلدين معا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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