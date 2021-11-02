إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقية هي الأولى من نوعها
Reuters HAMAD I MOHAMMED
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وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقية تعاون الأولى من نوعها، بين المركز الطبي الإسرائيلي "شيبا" ومستشفيين بمملكة البحرين.
وقال مدير القسم الدولي في مركز "شيبا" الطبي، يوئيل هار-إيفن: "بدأنا اجتماعات وجها لوجه، وقريبا سيكون هناك طاقم عمل يتوجه إلى البحرين للتدريب والتعليم".
وأضاف "هذه مجرد البداية، وسنقوم في المستقبل بإحضار ابتكارات شيبا إلى البحرين، ويمكننا التعاون والعمل قريبا جدا".
المصدر: "I24"
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