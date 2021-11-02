وكالة توضح حقيقة صور تقرير أمريكي حول انتشار قوات روسية بالقرب من حدود أوكرانيا

نشرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية صور أقمار صناعية زعمت أنها تظهر انتشار وحدات للجيش الروسي على الحدود مع أوكرانيا، بمنطقة سمولينسك، التي لاتحد بتاتا أوكرانيا، بحسب نوفوستي.

وكتبت الصحيفة "بوليتيكو": "صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطت يوم الاثنين تؤكد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن روسيا تنشر مرة أخرى بشكل مكثف قوات ومعدات على طول الحدود مع أوكرانيا".

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وقال تقرير الصحيفة إن الصور الجديدة تُظهر تواجد الوحدات المدرعة والمدفعية والمشاة في منطقة يلنيا على الحدود مع أوكرانيا.

إلا أن منطقة يلنيا تقع في منطقة سمولينسك الروسية، المتاخمة لبيلاروسيا فقط، في حين قال التقرير إن المدرعات الروسية تنتشر على الحدود مع أوكرانيا.

في الوقت نفسه ، يشير التقرير إلى أن القوات الروسية، بما في ذلك جيش الدبابات، بدأت في الانتقال إلى هذه المنطقة في نهاية سبتمبر من مناطق روسية أخرى.

وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بتقارير عن "نشاط غير عادي" لروسيا.

المصدر: نوفوستي، إنترفاكس