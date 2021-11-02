المتحدث باسم البنتاغون يرفض التكهن حول الموافقة على طلب أنقرة الحصول على مقاتلات "إف - 16"

رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، التكهن بما إذا كانت بلاده ستوافق على طلب أنقرة الحصول على مقاتلات من طراز "أف - 16" من الولايات المتحدة.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي: "لن أخوض في تفاصيل حول المبيعات العسكرية الأجنبية، هذا من اختصاصات وزارة الخارجية ​​​.. لن أتكهن بطريقة أو بأخرى حول مسألة مقاتلات إف - 16".

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وأضاف أن اللقاء بين وفدي الولايات المتحدة وتركيا في أنقرة، الأسبوع الماضي، حول إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف - 35"، كان "مثمرا".

وكانت صحيفة "إن تي في" التركية أفادت بأن وفدين من وزارتي الدفاع التركية والأمريكية سيعقدان اجتماعا في واشنطن، خلال أشهر، لبحث تداعيات قضية مقاتلات "إف - 35"، التي كانت أنقرة تعتزم الحصول عليها من واشنطن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده شراء مقاتلات "إف - 16"، بعد أن تم استبعادها من برنامج إنتاج "إف - 35".

المصدر: "سبوتنيك"