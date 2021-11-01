 
مباشر

أردوغان: بايدن وعد ببذل قصارى جهده لإقناع مجلس الشيوخ ببيعنا طائرات" إف 16"

أخبار العالم

أردوغان: بايدن وعد ببذل قصارى جهده لإقناع مجلس الشيوخ ببيعنا طائرات
Reuters
قمة العشرين 31/10/2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmx7

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظيره الأمريكي جوزيف بايدن وعده ببذل قصارى جهده لإقناع مجلس الشيوخ الأمريكي ببيع تركيا مقاتلات " إف 16".

وأكد أردوغان للصحفيين، اليوم الاثنين، "قال الرئيس بايدن بأنه قد لا نحصل على نتائج في وقت قصير جدا، إذ تمر العملية بمرحلتين مختلفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لكنني سأفعل كل ما في وسعي وقلت له (رد أردوغان لبادين): أعتقد أنه يمكنك التعامل معه"، بحسب "نوفوستي".

إقرأ المزيد
أردوغان وبايدن يتفقان على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين
أردوغان وبايدن يتفقان على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين

وأضاف أردوغان أنه وبايدن تفاوضا حول توريد مقاتلات "إف-16" لتركيا، مؤكدا أنه لم يلحظ أي مقاربة سلبية من بايدن بهذا الصدد، بحسب وكالة "الأناضول"

وأعرب أردوغان عن أمله في إنهاء مسألة توريد المقاتلات باعتبارها قضية حساسة.

وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج الإمداد بأحدث مقاتلات "F-35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "S-400".

في وقت سابق صرحت أنقرة أن الولايات المتحدة عرضت عليها شراء مقاتلات F-16 بعد استبعادها من برنامج الإمداد بطائرات F-35.

المصدر: نوفوستي، الأناضول

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا