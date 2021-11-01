أردوغان: بايدن وعد ببذل قصارى جهده لإقناع مجلس الشيوخ ببيعنا طائرات" إف 16"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظيره الأمريكي جوزيف بايدن وعده ببذل قصارى جهده لإقناع مجلس الشيوخ الأمريكي ببيع تركيا مقاتلات " إف 16".

وأكد أردوغان للصحفيين، اليوم الاثنين، "قال الرئيس بايدن بأنه قد لا نحصل على نتائج في وقت قصير جدا، إذ تمر العملية بمرحلتين مختلفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لكنني سأفعل كل ما في وسعي وقلت له (رد أردوغان لبادين): أعتقد أنه يمكنك التعامل معه"، بحسب "نوفوستي".

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وأضاف أردوغان أنه وبايدن تفاوضا حول توريد مقاتلات "إف-16" لتركيا، مؤكدا أنه لم يلحظ أي مقاربة سلبية من بايدن بهذا الصدد، بحسب وكالة "الأناضول"

وأعرب أردوغان عن أمله في إنهاء مسألة توريد المقاتلات باعتبارها قضية حساسة.

وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج الإمداد بأحدث مقاتلات "F-35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "S-400".

في وقت سابق صرحت أنقرة أن الولايات المتحدة عرضت عليها شراء مقاتلات F-16 بعد استبعادها من برنامج الإمداد بطائرات F-35.

المصدر: نوفوستي، الأناضول