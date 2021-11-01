بريطانيا ترحب بإرجاء فرنسا عقوبات على المملكة المتحدة في نزاع  صيد السمك

رحبت الحكومة البريطانية بإعلان الحكومة الفرنسية، يوم الاثنين، تأجيل تنفيذ عقوبات في نزاع صيد الأسماك بين البلدين.

وقال المكتب الحكومي البريطاني: "نرحب بإعلان الحكومة الفرنسية حول عدم مواصلتها تطبيق الإجراءات المقترحة عليها غدا".

وأضاف: "كما نرحب باعتراف فرنسا بضرورة المناقشات المعمقة لتذليل عدد من الصعوبات في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وذكر أن الوزير البريطاني المعني بشؤون "بريكست"، ديفيد فروست، قبل بدعوة وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، لإجراء محادثات لحل الخلافات بين الطرفين يوم الخميس في باريس.

وفي وقت سابق من الاثنين قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن حكومته أرجأت تطبيق عقوبات على بريطانيا في النزاع على صيد الأسماك حتى نهاية الثلاثاء بينما يناقش الجانبان مقترحات جديدة لتسوية الخلافات.

وتجادل فرنسا بأن بريطانيا لا تفي باتفاق بعد "بريكست" بشأن الوصول إلى مصائد الأسماك البريطانية وقالت في وقت سابق إنها ستطبق اعتبارا من منتصف ليل الاثنين عقوبات تشمل تشديد إجراءات تفتيش الشاحنات القادمة من المملكة المتحدة ومنع سفن الصيد البريطانية من الرسو في الموانئ الفرنسية.

المصدر: "رويترز"