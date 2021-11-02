قاض أمريكي يسقط معظم التهم عن الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب

أسقط قاض في ولاية فلوريدا الأمريكية معظم التهم الموجهة إلى الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب، المتهم في الولايات المتحدة بتبييض الأموال لصالح الحكومة الفنزويلية.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن القاضي الأمريكي روبرت سكولا قضى بإسقاط 7 تهم من أصل الـ 8 الموجهة إلى صعب، فيما بقت منها تهمة واحدة بـ"التآمر من أجل تبييض الأموال".

وقد يواجه صعب عقوبة أقصاها السجن 20 سنة في حال إدانته في هذه التهمة المتبقية.

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يذكر أن أليكس صعب رجل أعمال كولومبي من أصل لبناني، وأحد مقربي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومنحته حكومة فنزويلا صفة دبلوماسية، حيث تم تعيينه مبعوثا إلى إفريقيا.

واعتقل صعب في جزر الرأس الأخضر في يونيو 2020. وسلمته سلطات هذه الدولة للولايات المتحدة في الشهر الماضي.

ووصفت فنزويلا اعتقال أليكس صعب وتسليمه للولايات المتحدة بـ"الاختطاف". وقطعت الحكومة الفنزويلية الحوار مع المعارضة احتجاجا على ذلك.

المصدر: "رويترز"