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الحكومة الفنزويلية تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن

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الحكومة الفنزويلية تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
Reuters Leonardo Fernandez Viloria
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أعلنت السلطات الفنزويلية عن تعليق المفاوضات مع المعارضة احتجاجا على تسليم رجل الأعمال والدبلوماسي أليكس صعب للولايات المتحدة، الذي وصفته حكومة فنزويلا بـ "عملية اختطاف".

وقال البرلماني الاشتراكي، الذي يترأس فريق التفاوض الحكومي، خورخيه رودريغيز، إن الوفد لن يحضر جولة المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في المكسيك يوم الأحد.

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من جهتها، قالت الحكومة في بيان لها إن فنزويلا "تدين اختطاف الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب من قبل الولايات المتحدة بالتآمر مع سلطات جزر الرأس الأخضر، التي عذبته واحتجزته لمدة 491 يوما دون مذكرة اعتقال وإجراءات قانونية لازمة في انتهاك لقوانين الرأس الأخضر واتفاقية فيينا".

ويأتي ذلك بعد أن سلمت سلطات الرأس الأخضر الكولومبي من أصل لبناني أليكس صعب، الذي عينته فنزويلا مبعوثا إلى إفريقيا وعضوا في فريق التفاوض مع المعارضة، إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة بتهم الفساد وتبييض الأموال.

المصدر: وكالات

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