إصابة وزير الخارجية الإيراني بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان يخضع للحجر الصحي بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده إن عبد اللهيان يخضع للحجر الصحي، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة ويمارس نشاطاته في الحجر الصحي.
وأكد صحة ما تردد عن تغيير برنامج لقاءات وزير الخارجية بسبب توجيه الطبيب المعالج حول وضعه في الحجر الصحي.
المصدر: "فارس"
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