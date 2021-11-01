مقتل 7 أشخاص في انهيار مبنى في نيجيريا

قتل 7 أشخاص وتم إنقاذ شخصين آخرين فيما لا يزال عدد غير محدد من الأشخاص محاصرين تحت أنقاض المبنى المكون من 21 طابقا، الذي انهار في وقت سابق اليوم الاثنين، في لاغوس في نيجيريا.

وأفادت السلطات بأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة، فيما يعمل بعض العمال والسكان المحليين على إزالة الأنقاض للوصول إلى الأشخاص المحاصرين.

وفيما لا تزال أسباب هذا الحادث غير واضحة، وجه مواطنون انتقادات للسلطات بسبب تأخرها في الاستجابة. فالمبنى انهار عند الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي (13:45 بتوقيت غرينتش) وقال شهود إن فرق الإنقاذ حضرت بعد 90 دقيقة.

يذكر أنه في العام 2019، توفي 10 أشخاص بعد انهيار مدرسة في لاغوس. وفي سبتمبر 2014، لقي 116 شخصا مصرعهم عندما انهار مبنى من ستة طوابق في لاغوس.

المصدر: pm news + BBC