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عشرات العالقين تحت الأنقاض في انهيار مبنى مكون من 21 طابقا في نيجيريا (فيديو)

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انهار مبنى سكني مكون من 21 طابقا في لاغوس في نيجيريا، وبحسب المعلومات فهناك 50 شخصا على الأقل لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكد إبراهيم فارينلوي، القائم بأعمال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) أن قوات الطوارئ توجهت إلى مكان الحادث.

وقال المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية لاغوس، فيمي أوكي-أوسانيينتولو، إن الوكالة قامت بتنشيط خطتها للاستجابة للطوارئ.

ومن غير الواضح عدد ضحايا انهيار المبنى، لكن يبدو أن أكثر من 50 شخصا محاصرون في المبنى المنهار.

المصدر: CNN + Premium Time

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