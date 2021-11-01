عشرات العالقين تحت الأنقاض في انهيار مبنى مكون من 21 طابقا في نيجيريا (فيديو)

انهار مبنى سكني مكون من 21 طابقا في لاغوس في نيجيريا، وبحسب المعلومات فهناك 50 شخصا على الأقل لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكد إبراهيم فارينلوي، القائم بأعمال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) أن قوات الطوارئ توجهت إلى مكان الحادث.

#Nigeria - 21-story building collapses in Ikoyi, Lagos with concern for several trapped and many feared dead pic.twitter.com/UI6t62w88h — CyclistAnons (@CyclistAnons) November 1, 2021

وقال المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية لاغوس، فيمي أوكي-أوسانيينتولو، إن الوكالة قامت بتنشيط خطتها للاستجابة للطوارئ.

ومن غير الواضح عدد ضحايا انهيار المبنى، لكن يبدو أن أكثر من 50 شخصا محاصرون في المبنى المنهار.

21-Story Building Collapses In #Nigeria

⛑️⛑️⛑️Many people feared dead in the Ikoyi area of the capital Lagos - Credit: LASEMA, Hotgist pic.twitter.com/xIzZVX3dGA — RawNews1st🎥📰 (@Raw_News1st) November 1, 2021

المصدر: CNN + Premium Time