شاهد.. بايدن يخطف اهتمام الإعلام بـ"غفوة" في قمة المناخ خلال كلمة أحد المتحدثين

خطف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اهتمام وسائل الإعلام البريطانية حيث بدا نائما خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو الإسكتلندية.

وأشار صحفيون إلى أن بايدن لم يتمكن من إبقاء عينيه مفتوحتين خلال استماعه إلى كلمة كان يلقيها ناشط حقوق الإنسان، إيدي ندوب، الذي كان يتحدث عن تأثير التغيرات المناخية على حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويوثق مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام البريطانية وتداوله على نطاق واسع ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بايدن، البالغ 78 عاما من عمره، وهو يجلس في القاعة وظهره مستقيم وذراعاه مطويتان على صدره، حينما أغمض عيناه لبضعة ثوان ليفتحهما مجددا مكررا الأمر مجددا لكن هذه المرة أغلق عينيه لحوالي نصف دقيقة.

وفي هذه اللحظة اقترب أحد أعضاء الوفد الأمريكي من بايدن وهمس شيئا ما في إذنه، بينما اعتبر بعض الصحفيين أنه بذلك قام بإيقاظ الرئيس الأمريكي، الذي أومأ رأسه وفرك عينيه وبدأ بالتصفيق للمتحدث مع باقي الحاضرين في القاعة.

Such a horrible feeling when you can't keep your eyes open and you ... know ... you ........ can't ...... fall .... asleep .... [but also I'm not the President} — Kate McCann (@KateEMcCann) November 1, 2021

Joe Biden falls asleep at the Climate Change Conference then one of his aides wakes him up . pic.twitter.com/TmX9rf2meM — Maddashell (@Maddashell1) November 1, 2021

وسبق أن أشار بعض التقارير الإعلامية والمسؤولين إلى أن بايدن عادة ما ينام خلال الفعاليات الرسمية، رغم أنه تبين لاحقا أن معظم هذه المشاهد كانت مفبركة أو مفسرة بشكل خاطئ، حيث اعتاد الرئيس الحالي الاستماع للمتحدثين له وهو يغمض عينيه.

ويستخدم كثيرا الرئيس الأمريكي السابق، منافس بايدن في انتخابات 2020، دونالد ترامب، لقب "جو النائم" لتسمية الرئيس الأمريكي الحالي.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية + وكالات