قادة دول كبرى يدعون للتحرك ضد التغير المناخي

دعا زعماء العديد من الدول المتقدمة، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وذكرت وكالة "شينخوا" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ حث جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر "كوب 26" إلى اتخاذ "إجراءات أقوى للتصدي المشترك لتحدي المناخ"، داعيا الدول المتقدمة إلى "دعم الدول النامية أيضا لتحسن أداءها بشأن تغير المناخ".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته بالمؤتمر إن الولايات المتحدة تعتزم الوصول إلى "صافي انبعاثات كربونية صفرية" بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن اتخاذ إجراءات ضد التغير المناخي "واجب أخلاقي واقتصادي"، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطاقة يعزز أهمية تنويع مصادر الطاقة.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيادة "الطموح والتضامن والثقة لمحاربة تغير المناخ"، مشددا على ضرورة "تنسيق جداول الأعمال المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات".

ويجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو للمشاركة في قمة "كوب 26" التي تستمر يومين وتقول الأمم المتحدة إنها حاسمة لوضع خريطة طريق لتجنب كارثة احترار مناخي.

المصدر: وكالات