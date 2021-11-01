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غوتيريش: نحن نحفر قبورنا بأنفسنا!

أخبار العالم

غوتيريش: نحن نحفر قبورنا بأنفسنا!
Reuters CRV
لأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول العالم إلى أخذ قضية تغير المناخ على محمل الجد، محذرا المشاركين في مؤتمر "كوب 26" من "أننا نحفر قبورنا بأنفسنا".

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وأضاف أن "إدماننا للوقود الأحفوري يدفع البشرية إلى حافة الهاوية. نواجه خيارا صارما: إما أن نوقفه أو يوقفنا. لقد حان الوقت لنقول: كفى!".

وتابع: "يكفي إساءة للتنوع البيولوجي، يكفي قتل أنفسنا بالكربون، يكفي معاملة الطبيعة مثل المرحاض... إننا نحفر قبورنا بأنفسنا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون افتتح الاثنين مؤتمر "كوب 26" التاريخي حول المناخ بتحذير قادة العالم من أنهم سيواجهون حكما قاسيا من الأجيال القادمة في حال لم يتحركوا بشكل حازم.

وقال في خطابه الافتتاحي: "غضب ونفاد صبر العالم لن يكون من الممكن احتواؤه إلا إذا جعلنا هذا المؤتمر اللحظة التي ننتقل فيها إلى الجد بشأن التغير المناخي، وهذا يشمل الفحم والسيارات والمال والأشجار".

المصدر: The Hill + "أ ف ب"

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