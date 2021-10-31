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غوتيريش: قمة مجموعة العشرين لم تحقق الآمال المرجوة

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غوتيريش: قمة مجموعة العشرين لم تحقق الآمال المرجوة
Reuters /FW1F/Daniel Wallis
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إن النتائج التي تمخضت عنها قمة مجموعة العشرين جعلته يشعر بخيبة أمل لكنها لم تبدد آماله.

وقال في تغريدة: "أغادر روما دون تحقيق ما كنت أصبو إليه من آمال، وإن كانت لم تتبدد بعد".

ووافق زعماء دول مجموعة العشرين على بيان اليوم الأحد، في ختام قمتهم، يحث على اتخاذ إجراءات "هادفة وفعالة" لقصر الزيادة في درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية، لكنه لم يتضمن التزاما بإجراءات ملموسة تذكر.

المصدر: "رويترز"

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