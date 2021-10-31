غوتيريش: قمة مجموعة العشرين لم تحقق الآمال المرجوة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إن النتائج التي تمخضت عنها قمة مجموعة العشرين جعلته يشعر بخيبة أمل لكنها لم تبدد آماله.

وقال في تغريدة: "أغادر روما دون تحقيق ما كنت أصبو إليه من آمال، وإن كانت لم تتبدد بعد".

While I welcome the #G20's recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021

ووافق زعماء دول مجموعة العشرين على بيان اليوم الأحد، في ختام قمتهم، يحث على اتخاذ إجراءات "هادفة وفعالة" لقصر الزيادة في درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية، لكنه لم يتضمن التزاما بإجراءات ملموسة تذكر.

المصدر: "رويترز"