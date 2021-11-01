بينيت يناقش مع ماكرون قضية "بيغاسوس" والملف النووي الإيراني

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، وللمرة الأولى بعد توليه منصبه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة "كوب 26" المناخية في غلاسكو.

وخلال اللقاء، عرض الجانبان فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" الذي تصنعه شركة NSO، وذلك بعد أنباء عن اختراق هاتف ماكرون بواسطة البرنامج واتفقا على الاستمرار في معالجة القضية بـ"طريقة هادئة وشفافة".

ومن بين القضايا الإقليمية الأخرى، ناقش بينيت وماكرون الملف النووي الإيراني واستمرار تخصيبها لليورانيوم.

المصدر: "تايمز أوف إسرئيل"