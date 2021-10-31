 
مباشر

نفتالي بينت: إسرائيل توجد بالفعل  في حرب باردة مع إيران

أخبار العالم

نفتالي بينت: إسرائيل توجد بالفعل  في حرب باردة مع إيران
Reuters POOL
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmno

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أن "إسرائيل توجد بالفعل  في حرب باردة مع إيران خلال الأعوام الـ30 الأخيرة". 

إقرأ المزيد
إعلام عبري: قراصنة مجموعة
إعلام عبري: قراصنة مجموعة "بلاك شادو" الإيرانية يسربون صور سجلات بعد اختراقهم شركة إسرائيلية

وفي حديث مع صحيفة "تايمز البريطانية"، قال نتالي بينيت إن "إسرائيل ستعمل كل ما هو مطلوب لإحباط التهديد الإيراني، وإنها ستستخدم كافة طاقاتها وقدراتها التكنولوجية والاقتصادية لتستبق تلك الإيرانية"، مشيرا إلى أنه "ليس سرا أن إيران تتواجد حاليا في مرحلة متقدمة جدا من حيث قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وأن طهران تقوم بنشاطات في دول مجاورة لإسرائيل لصرف الأنظار عن نشاطاتها في مجال التسلح النووي".

ورأى بينيت أن "تضافر القدرات العسكرية مع الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية من شأنه أن يؤدي إلى تبطيئ تقدم طهران نحو امتلاك السلاح النووي، وفي نهاية المطاف قد يوقفه تماما".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا