لأسباب أمنية أردوغان لن يحضر قمة غلاسكو

نقلت قناة (إن.تي.في)التركية، اليوم الاثنين، عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إنه قرر عدم حضور مؤتمر المناخ في غلاسكو بعد تقاعس بريطانيا عن تلبية مطالب تركية تتعلق بترتيبات أمنية.

ونقلت القناة عن أردوغان قوله للصحفيين على متن الطائرة في طريق عودته إلى تركيا من روما: "عندما لم تتم تلبية مطالبنا قررنا عدم الذهاب إلى غلاسكو".

وكان من المقرر أن يحضر الرئيس التركي قمة المناخ في غلاسكو، اليوم الاثنين، قادما من العاصمة الإيطالية روما بعد حضوره قمة العشرين، أمس الأحد.

المصدر: رويترز