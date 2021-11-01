كوريا الجنوبية.. اتخاذ إجراءات جديدة بهدف "التعايش" مع كورونا

طبقت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، قواعد جديدة بهدف انتقال المواطنين إلى حالة "التعايش مع كوفيد-19".

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وأوضحت السلطات في كوريا الجنوبية، بحسب وكالة "رويترز"، أن من بين هذه القواعد "تخفيف سلسلة من القيود، وإبراز وثائق التطعيم فقط في الأماكن الأكثر خطورة مثل صالات الألعاب الرياضية وحمامات البخار والحانات".

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت، 1686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالوباء إلى 366 ألفا و386 حالة. كما سجلت كوريا الجنوبية 9 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة منذ تفشي الجائحة في البلاد 2858.

المصدر: رويترز