لافروف: أوكرانيا تسعى من خلال استفزازاتها في دونباس إلى جر روسيا لأعمال عسكرية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أوكرانيا تحاول من خلال الاستفزازات التي تقوم بها في منطقة دونباس لجر روسيا إلى أعمال عسكرية.

وأوضح لافروف في مقابلة مع "قناة 24" الروسية أن موسكو تراقب محاولات أوكرانيا الاستفزازية في دونباس لدفع قوات الدفاع الشعبي هناك إلى الرد، وجر روسيا إلى نوع من أعمال عنف.

ولفت وزير الخارجية الروسي الانتباه أيضا إلى "الحادثة الغامضة" المتمثلة في استخدام طائرة بيرقدار بدون طيار في دونباس، وقال إن "قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن استخدام هذه الأسلحة (الطائرة المسيرة)، ووزير الدفاع يقول إنه لم يحدث شيء من هذا القبيل".

وأضاف لافروف: "أعتقد أنهم يتجادلون الآن بشأن أيهما أحسن لهم: إظهار "القوة" من خلال شروعهم بالفعل في القصف الجوي، في انتهاك صارخ ومباشر لاتفاقيات مينسك، أو القول إنهم ما زالوا يفون باتفاقات مينسك".

المصدر: تاس