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رئيس الوزراء الياباني يعلن فوز ائتلافه مع "كوميتو" بالانتخابات العامة

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رئيس الوزراء الياباني يعلن فوز ائتلافه مع
Reuters
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، فوزه بعدما قاد ائتلافه الحاكم للفوز بغالبية قوية في الانتخابات العامة.

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وقال كيشيدا: "كانت انتخابات صعبة للغاية، لكن عكست رغبة الناس، إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة مكونة من ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وكوميتو". وأضاف: "حصلنا على 261 مقعدا ثمينا للحزب الليبرالي الديمقراطي".

وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" بـ293 من مقاعد مجلس النواب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وكان الائتلاف يسيطر على 305 مقاعد في البرلمان، 276 منها للحزب الليبرالي الديمقراطي.

المصدر: "أ ف ب"

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