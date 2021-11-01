البرهان يؤكد التزام الخرطوم بالاتفاق حول المركز اللوجيستي للبحرية الروسية

قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح الرهان، إن الاتفاق حول إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية، في السودان، هو جزء من اتفاقية، وأكد أن الخرطوم ملتزمة بهذا الاتفاق وستمضي في تنفيذه.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، إن السلطات السودانية تبحث باستمرار مع روسيا هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الجانب السوداني لديه بعض الملاحظات التي نحتاج إلى إزالتها، وتابع: "نحن ملتزمون بالاتفاقات الدولية وسنمضي في تنفيذها حتى النهاية".

وقال: "لدينا تعاون عسكري قديم مع روسيا ولم ينقطع، وسندعمه بقوة، لأن روسيا صادقة في تعاملها، وهي حريصة على تطوير هذا التعاون وحريصة على تطوير القوات المسلحة السودانية بقدر حرصنا على تطوير هذه العلاقة وعلى تطوير قواتنا المسلحة".

المصدر: نوفوستي