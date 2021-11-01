استسلام 65 مسلحا من تنظيم "داعش" في ولاية ننغرهار بأفغانستان

أعلن حاكم ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان، في بيان، أن ما لا يقل عن 65 مسلحا من "داعش" استسلموا للسلطات الأفغانية.

وقال حاكم الولاية إن مسلحي تنظيم "داعش" الذين سلموا أنفسهم للسطات في الولاية عبروا عن ندمهم على ما ارتكبوه سابقا.

وبحسب إدارة حاكم ننغرهار فأن مسلحي التنظيم استسلموا في منطقتي "كوت" و"باتي كوت" بعد وساطة شيوخ القبائل المحليين.

وبحسب ذات المصادر تم العفو عن المسلحين، ولكن "بشرط" عدم انتهاك النظام العام.

المصدر: نوفوستي