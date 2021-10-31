زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب طوكيو
Reuters
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، أن زلزالا تقدر قوته بـ5.2 درجة هز المباني في العاصمة طوكيو يوم الأحد.
وأضافت أن مركز الزلزال كان في منطقة إيباراكي شمالي طوكيو، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية جسيمة.
كما أشارت الوكالة إلى أنه لم يصدر تحذير من السلطات عن وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال.
المصدر: "رويترز"
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