نيوزيلندا تتعهد بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50 بالمائة بحلول 2030

تعهدت نيوزيلندا، اليوم الأحد، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2030.

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وقال وزير التغير المناخي النيوزيلندي، جيمس شو، إن "تلوث المناخ الذي تكون نيوزيلندا مسؤولة عنه في عام 2030 سيكون نصف ما هو عليه اليوم".

وأضاف شو: "لأننا فشلنا على نحو استثنائي كدولة على مدى ثلاثة عقود في تقليل انبعاثاتنا، فإننا الآن في وضع البداية، بما يعني أنه ليس لدينا خيار نوعا ما، لكن أهم شيء هو الحد من التلوث، سواء كنتم تقومون بذلك هنا أو في بابوا غينيا الجديدة".

وتعقد في روما، حاليا، أعمال قمة مجموعة العشرين، ويبحث المشاركون فيها قادة الدول مسائل عدة، من التغير المناخي إلى مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصادي العالمي.

المصدر: "أ ب"