سائحة روسية تتحدث عن سبب تسممها في فندق بمصر

رجحت سائحة روسية أن يكون سبب التسمم الجماعي الذي تعرض له عدد من السياح الروس في فندق بالغردقة بمصر، هي المياه المخصصة للغسل في الفندق.

وقالت السائحة في حوار مع صحيفة "Бизнес Online" أن أعراض التسمم ظهرت بعد اغتسالها بماء الصنبور داخل الفندق ومضمضة فمها.

وأشارت إلى أن المستشفى الذي استقبل السياح الذين تسمموا اكتظ بمثل هذه الحالات من نزلاء الفندق، وأن معظمهم من الأطفال.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "تاس" أن نحو 40 سائحا روسيا في مدينة الغردقة تم نقلهم أمس السبت إلى المستشفى، جراء تعرضهم لحالات تسمم.

وذكرت الوكالة، نقلا عن أحد أقرباء السياح المقيمين في الغردقة، أن عددا من السياح الروس، معظمهم أطفال، تعرضوا لحالات تسمم.

المصدر: نوفوستي + تاس