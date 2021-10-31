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السلطات الصحية في مصر تقرر إغلاق فندق في الغردقة بعد تسمم سياح روس

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السلطات الصحية في مصر تقرر إغلاق فندق في الغردقة بعد تسمم سياح روس
Reuters
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قررت السلطات الصحية المصرية إغلاق فندق في الغردقة لمدة يومين، بعد تسمم جماعي للسياح روس، أمس السبت.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن القنصل الروسي في الغردقة،  فيكتور فوروبايف، أن "السلطات الصحية المصرية قررت إغلاق فندق إيه إم سي رويال في الغردقة لمدة 48 ساعة، بعد نقل سياح إلى المستشفى بسبب التسمم، كما تم نقل المقيمين فيه إلى فندق آخر".

وأكد الدبلوماسي أن القنصلية الروسية تعمل على معرفة حيثيات ما حدث.

وبحسب وكالة "تاس" نُقل أمس السبت نحو 40 سائحا روسيا إلى المستشفى، جراء تعرضهم لحالات تسمم.

وذكرت الوكالة نقلا عن أحد أقرباء السياح المقيمين في الغرقة أن عددا من السياح الروس معظمهم أطفال تعرضوا لحالات تسمم.

المصدر: نوفوستي + تاس

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