مصر.. نقل نحو 30 سائحا روسيا للمستشفى بعد تعرضهم للتسمم بأحد فنادق الغردقة

نُقل نحو 30 سائحا روسيا إلى المستشفى، يوم السبت، جراء تعرضهم لحالات تسمم بأحد الفنادق في مدينة الغردقة المصرية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن عزت صابيروف، وهو أحد أقرباء السياح المقيمين في الغردقة، أن عددا من السياح الروس معظمهم أطفال تعرضوا لحالات تسمم بأحد فنادق مدينة الغردقة المصرية، مشيرا إلى نقل نحو 30 شخصا إلى المستشفى.

وأضاف صابيروف: "لقد حدثت حالات تسمم جماعية للمواطنين الروس. جميع المرضى تم نقلهم إلى المستشفى. زوجتي ووالدتها وابني البالغ من العمر 6 سنوات هناك".

وأوضح أن معظم السياح شعروا بالتعب الليلة الماضية، وبدأوا يتوافدون إلى المستشفى صباح اليوم، حيث تم إسعاف من 20 إلى 30 شخصا.

وقالت زوجة صابيروف المتواجدة في المستشفى إنها بدأت تشعر بالمرض في اليوم الثالث من إقامتها في الفندق، موضحة أنها أصيبت بالغثيان والقيء والإسهال والحمى المرتفعة.

يذكر أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية في 9 أغسطس الماضي بعد انقطاع دام سنوات.

المصدر: "سبوتنيك"