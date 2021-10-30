سفير لبنان لدى السعودية يعلن تاريخ مغادرته أراضي المملكة

أعلن سفير لبنان لدى السعودية، فوزي كبارة، مغادرته الرياض غدا، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

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وقال السفير كبارة، في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية: "سأغادر الرياض غدا بعد أن قُطعت العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية بشكل كامل، لكن يمكن إعادة المياه إلى مجاريها في حال نفّذ لبنان المطالب التي أُعلن عنها".

وأضاف: "إن المملكة قالت إنها لن تمس بالجالية اللبنانية، وهذه ضمانة بحد ذاتها، ونتمنى أن يتم ذلك لأن الجالية كبيرة".

وكانت السعودية قد قررت أمس استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير لبنان لديها أراضي المملكة خلال الـ 48 ساعة.

يأتي ذلك على خلفية الفضيحة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن حرب السعودية في اليمن، التي وصفتها الرياض بـ "الافتراءات".

المصدر: صحيفة "النهار"