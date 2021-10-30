موسكو تعلق على الوضع حول الدبلوماسيين الأجانب دون رموز الاستجابة السريعة

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الدبلوماسيين الأجانب الذين لم يحصلوا على رموز الاستجابة السريعة (QR) في روسيا هم مجموعة محدودة من الدبلوماسيين الملقحين بلقاحات غير مسجلة بروسيا.

وقالت الوزارة: "مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تتخذها روسيا بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، تنفذ الوزارة بالتعاون مع حكومة موسكو بشكل متتابع البرنامج طويل الأجل لتطعيم الدبلوماسيين بلقاحات "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت".

وأضافت أن "كل الأشخاص المشاركين في هذه الحملة، يحصلون على شهادات كورونا بإمكانية الحصول على رموز الاستجابة السريعة (QR) فيما بعد".

وأوضحت: "ننطلق من أن المواطنين الروس العاملين في البعثات الدبلوماسية الأجنبية (بروسيا) يمكنهم تلقى لقاحات كورونا الروسية الصنع في المؤسسات الطبية الرسمية في أماكن إقامتهم".

وتابعت: "أما المجموعة المحدودة للغاية من الدبلوماسيين الأجانب الذين تلقوا لقاحات كورونا (أجنبية) غير المسجلة في روسيا، فيتم حل مسألة منحهم رموز الاستجابة السريعة بشكل منفصل. وحاليا تحري دراسة هذه المسألة".

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن الدبلوماسيين الأجانب في روسيا الملحقين بلقاحات كورونا غير المسجلة في روسيا لم يتمكنوا من الحصول على رموز الاستجابة السريعة (QR) بالرغم من دعواتهم إلى وزارة الخارجية الروسية.

يذكر أن الدبلوماسيين الروس العاملين في الدول الأخرى يواجهون المشاكل نفسها هناك.

المصدر: نوفوستي