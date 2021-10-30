شركة "Mastodon" عثرت على شفرتها الأصلية في منصة التواصل الاجتماعي لترامب وتطالب بفتحها

أعلنت شركة "Mastodon" التي اخترعت القاعدة المفتوحة لشبكات التواصل الاجتماعي أن منصة التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تقام على تكنولوجياتها وتطالب بفتح شفرتها.

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وجاء في بيان صدر عن الشركة ونشر على موقعها الرسمي، أمس الجمعة، أن شروط استخدام قاعدة شركة "Mastodon" تقول إن أي منصة تواصل اجتماعي تعمل على هذه القاعدة، يجب أن تبقي شفرتها مفتوحة. وبالرغم من أن تدشين منصة التواصل الاجتماعي "TRUTH Social" التابعة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم يتم بعد، فإن مستهلكي الإنترنت، الذين يوجد لديهم الوصول إلى اختبار المنصة، شهدوا فيها مكونات لهذه القاعدة المفتوحة.

وأكدت الشركة أيضا أن منصة التواصل الاجتماعي التابعة لترامب تحذر من أن شفرتها الأصلية ومحتواها تعد ملكية لـ "TRUTH Social".

وأشار رئيس شركة "Mastodon"، يوجين روتشكو، في بيان له إلى أن شروط ترخيص القاعدة تقضي بأن أي برنامج يعمل على أساسها "يجب أن يجعل شفرتها مفتوحة وكل تعديلاته متاحة للجميع".

وقد وجهت الشركة رسالة لإدارة "TRUTH Social" تبلغ فيها بأنها ستسحب ترخيصها لاستخدامه قاعدتها من منصة التواصل الاجتماعي "TRUTH Social" حال عدم تنفيذ هذا الشرط.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الأسبوع الماضي عن إنشاء مجموعة "Trump Media & Technology Group" الإعلامية ستقوم بتدشين منصة تواصل اجتماعي جديد تحمل اسم "TRUTH Social". ومن المتوقع أن يبدأ اختبار التطبيق لهذه المنصة في نوفمبر القادم، فيما من المتوقع أن يبدأ استخدامها في الربع الأول من العام القادم.

المصدر: تاس