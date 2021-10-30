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بريطانيا تعلن استقبال أول مجموعة من المثليين الأفغان

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بريطانيا تعلن استقبال أول مجموعة من المثليين الأفغان
Reuters AP
علم المثليين
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أعلنت الحكومة البريطانية وصول 29 من المثليين الأفغان إلى المملكة المتحدة يوم الجمعة، معربة عن أملها في استقبال مجموعات إضافية من المثليين "الراغبين في بدء حياة جديدة ببريطانيا".

ولفتت الحكومة في بيان إلى أن استقبال المجموعة الأولى تم بنجاح "بفضل تدخلات وزير الخارجية ودعم من المنظمتين البريطانية والكندية Stonewall وRainbow Railroad".

وأضافت أنه "في ظل حكم طالبان، يعتبر المثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية من أكثر الفئات ضعفا في أفغانستان، حيث يواجه الكثير منهم مستويات متزايدة من الاضطهاد والتمييز والاعتداء".

المصدر: RT

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