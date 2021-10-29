 
مباشر
عاجل
البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة

مندوب روسيا: الضغط على إيران لن يفيد

أخبار العالم

مندوب روسيا: الضغط على إيران لن يفيد
Reuters AMR ALFIKY
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmc7

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن الضغط على إيران للإسراع بعودتها إلى الاتفاق النووي "لن يفيد".

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة: "أعتقد أنه مثلما هو مع أي دولة أخرى، الضغط على إيران... لن يفيد، بغض النظر عما إذا كان في العلاقات الثنائية أو ضمن لجنة أو عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي: اجتماع بروكسل حول النووي الإيران كان مفيدا ونعمل على تحديد موعد لاستئناف المباحثات
الاتحاد الأوروبي: اجتماع بروكسل حول النووي الإيران كان مفيدا ونعمل على تحديد موعد لاستئناف المباحثات

وأضاف المندوب الروسي: "ونحن ندعوهم (الإيرانيين) إلى ذلك، ونقول لهم إنه من الضروري الجلوس إلى طاولة المفاوضات والعودة إلى الصفقة. ودعونا نأمل بأن يحدث ذلك قريبا".

وجاء ذلك في معرض تعليقه على آفاق استئناف المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي تخلت إيران عن بعض التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا