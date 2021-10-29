جونسون يبحث مع شي أفغانستان وحقوق الإنسان والمناخ والتعاون الاقتصادي

أكدت بريطانيا أن رئيس حكومتها بوريس جونسون أجرى اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مفصلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بحثا خلالها عددا من الملفات الدولية والثنائية الملحة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في "داونينغ ستريت" في بيان له أن المكالمة تناولت طيفا من المسائل، منها التعامل مع تغيرات المناخ قبيل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية مطلع الأسبوع القادم، والتعاون التجاري والاقتصادي في العالم والأمن وحقوق الإنسان.

وأقر جونسون، وفقا للبيان، بالمساهمة المحددة وطنيا من قبل الصين في الحد من الانبعاثات الحرارية ورحب بعمل بكين على تنظيم قمة الأمم المتحدة الـ15 للتنوع البيولوجي، مشددا على ضرورة أن "تفعل كافة الدول طموحاتها" المتعلقة بالتعامل مع تغيرات المناخ في قمة غلاسكو القادمة وتتخذ إجراءات محددة للحد من الانبعاثات وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة بما يشمل التخلي تدريجيا عن استخدام الفحم.

وذكر البيان أن المكالمة تناولت ملفات أمنية دولية أوسع، بما في ذلك مستجدات الوضع في أفغانستان، لافتا إلى أن كلا الزعيمين اعترفا بوجود اختلافات وصعوبات في بعض المجالات في العلاقات الثنائية.

وأكد البيان أن جونسون خلال الاتصال أعرب عن مخاوف المملكة المتحدة من "تآكل الديمقراطية" في مستعمرتها السابقة هونغ كونغ ووضع حقوق الإنسان في إقليم سنجان ذاتي الحكم في الصين.

وتابع البيان أن الزعيمين اتفقا على التعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة بين دولتيهما، مثل تطوير تكنولوجيات نظيفة وخضراء ودعم التعافي المستدام للاقتصاد العالمي.

المصدر: RT