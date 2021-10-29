إدارة أردوغان تقرر عدم دعوة "سفراء الدول الـ10" للاحتفالات بعيد الجمهورية

ذكرت قناة "خبر ترك" أن إدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم تدع سفراء الدول الـ10 التي انتقدت سلطات تركيا بسبب اعتقال رجل الأعمال، عثمان كافالا، للاحتفالات بعيد الجمهورية.

إقرأ المزيد

وأقيمت الاحتفالات ومراسم تقديم التهاني لأردوغان بالذكرى الـ98 لتأسيس الجمهورية في المجمع الرئاسي بأنقرة، اليوم الجمعة بمشاركة أعضاء في الحكومة ونواب في البرلمان ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن دوائر الأعمال ودبلوماسيين.

وأشارت الصحيفة مع ذلك إلى أنه لم يتم توجيه الدعوات إلى حضور المراسم لسفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك والنرويج وهولندا والسويد وفنلندا وكندا ونيوزيلندا، في إجراء من شأنه تأكيد موقف تركيا الرافض لتصريحاتهم السابقة حول قضية كافالا.

وفي 18 أكتوبر نشر سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك والنرويج وهولندا والسويد وفنلندا وكندا ونيوزيلندا بيانا دعوا فيه السلطات التركية إلى الإفراج عن كافالا، معتبرة أن اعتقاله "يلقي بظلالة على احترام الديمقراطية وسيادة القانون" في تركيا، التي ردت على هذا الإجراء بإعلانهم في 21 أكتوبر شخصيات غير مرغوب فيها.

وتراجعت حدة الخلاف الدبلوماسي بين تركيا والدول الـ10 بعد أن أصدرت هذه الدول يوم 25 أكتوبر بيانا تؤكد فيه التزامها باتفاقية فيينا الدبلوماسية التي تحد من التدخل الأجنبي في الدول المضيفة، وهو ما رحب به الرئيس التركي.

المصدر: "خبر ترك" + وكالات