إصابة 3 أطفال جراء حادث دهس في ألمانيا

أصيب 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين السابعة والتاسعة بجروح خطيرة جراء حادث مرور، اليوم الجمعة، في مدينة فيتسنهاوزن الألمانية التابعة لولاية هيسن الفيدرالية.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأنه تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى في مروحيات إنقاذ نظرا لحالتهما الحرجة، بينما نقل الثالث في سيارة إسعاف.

وكان الأطفال، البالغ عددهم 5 تلاميذ، وهم في الصف الثاني والثالث، في طريقهم إلى مدرستهم الابتدائية الصغيرة بليندنهوف، في منطقة غرتنباخ في فيتسنهاوزن، حين صدمهم سائق بسيارته بالقرب من مركز الرعاية النهارية زفرغنشوبخن.

وتسبب الاصطدام بإلقاء أحد الأطفال على جدار ارتفاعه 1.80 متر، بينما كان طفل ثاني مستلقيا تحت السيارة عندما هب رجال الإسعاف للمنطقة، وكان طفلان آخران محظوظان للغاية حيث لم يصبا بأي أذى.

ولم يتمكن المتحدث الصحفي ألكسندر فورست من قسم الشرطة من تحديد مدى خطورة الإصابات التي تعرض لها الأطفال الثلاثة، بانتظار المزيد من التفاصيل.

وحتى الآن، من غير الواضح سبب خروج السائق البالغ من العمر 30 عاما، عن الطريق. وأمرت الشرطة بإجراء فحص دم له للتحقق مما إذا كان قد تناول مواد مثل الكحول أو المخدرات التي يمكن أن تضعف قدرته على القيادة.

المصدر: RT