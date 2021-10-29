هايتي تعلن أن لديها إثباتا بأن المبشرين المخطوفين على قيد الحياة

حصلت شرطة هايتي على إثبات يؤكد أن المبشرين الأمريكيين والكنديين البالغ عددهم 16 شخصا، الذين خطفتهم عصابة، لا زالوا على قيد الحياة، حسبما أعلن مصدر من الشرطة لوكالة "فرانس برس".

وقال مصدر في الشرطة الوطنية لوكالة فرانس برس: "لدينا إثبات بأن جميع الرهائن أحياء"، دون الكشف عن نوع الإثبات أو متى حصلت عليه.

وأكدت الشرطة إجراء مفاوضات مع الخاطفين لإطلاق سراح الرهائن، وأن عددا من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي موجودون في هايتي للمساعدة في هذه القضية.

وقالت منظمة "البعثات المسيحية للمعونة" التي ينتمي إليها هؤلاء المبشرون، إن المجموعة تتألف من 12 بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عاما، وخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر و15 سنة.

وخُطف المبشرون وأفراد من عائلاتهم في 16 أكتوبر أثناء عودتهم من دار للأيتام في منطقة تقع بشرق العاصمة بور او برنس، تسيطر عليها واحدة من أقوى العصابات الإجرامية في هايتي.

وتطلق العصابة على نفسها اسم "400 ماوزو" وتطالب بفدية قدرها مليون دولار لكل واحد من المخطوفين، وفي تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي هدد زعيم العصابة جوزف ويلسون بقتل الرهائن.

المصدر: "أ ف ب"