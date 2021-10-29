مشرعون أمريكيون يقترحون إدراج مقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين على الميزانية الدفاعية

اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدخال تعديل على قانون الميزانية الدفاعية للسنة المالية المقبلة، ينص على مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين العام المقبل.

ويمنع التعديل، الذي أعده أعضاء في مجلس الشيوخ عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزير الخارجية الأمريكي من رصد أموال فدرالية على أي أمور من شأنها "دعم" الألعاب الأولمبية في الصين من خلال زيارة المسؤولين الفدراليين الأمريكيين لها.

وفي الوقت ذاته لن يمنع رصد الأموال للرياضيين واللجنتين الأولمبية والبارالمبية الأمريكيتين، مما سيسمح بـ"مقاطعة" الحزب الشيوعي الصيني دون إلحاق أضرار بالرياضيين، حسب قول صاحب المبادرة، السيناتور ميت رومني.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد دعت في مايو الماضي إلى مقاطعة سياسية للألعاب الأولمبية في الصين بسبب سياسات بكين تجاه أقلية الإيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ بشمال غربي الصين.

المصدر: وكالات