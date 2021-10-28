تركيا تعلن توقيف 28 أجنبيا في أنقرة يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

أوقفت السلطات التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس 28 أجنبيا من أصل 33 يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش".

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وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر أمنية، بأن قيادة شرطة أنقرة توصلت إلى معلومات حول وجود 33 أجنبيا يتواصلون مع عناصر "داعش".

وأضافت المصادر أن "المشتبه فيهم يعتقد أنهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية واعتداءات في عيد تأسيس الجمهورية التركية الموافق 29 أكتوبر من كل عام".

وقامت القوات الأمنية بمداهمة أماكن تواجد المشتبه فيهم، وألقت القبض على 28 من أصل 33 شخصا.

وتواصل فرق مكافحة الإرهاب التحقيق مع المشتبه فيهم.

المصدر: الأناضول