برلماني إيراني يحذر من وجود شبكة تجسس في وزارة النفط

أكد برلماني إيراني ضرورة الانتباه إلى احتمال وجود شبكة تجسس في وزارة النفط الإيرانية، داعيا إلى التعامل مع هذه التكهنات بجدية.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال هادي بيجي نجاد: "الكشف عن ناقلات النفط التي كانت تساعدنا في الالتفاف على العقوبات والهجوم على مركز إدارة الوقود في البلاد، والأمور العديدة التي تحدث لموظفي وزارة النفط الكادحين، تشير إلى أن احتمالات وجود شبكة تجسس في وزارة النفط يجب أن تؤخذ على محمل الجد".

المصدر: "انتخاب"