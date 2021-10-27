ألمانيا: ليس من حق أي من طرفي النزاع الأوكراني استخدام طائرات مسيرة

بعد إعلان حكومة كييف عن شنها أول هجوم بواسطة طائرة تركية مسيرة على منطقة دونباس، شددت ألمانيا على أن طرفي النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا ليسا مخولين باستخدام هذا النوع من السلاح.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أندريا زاسيه للصحفيين اليوم عن قلق برلين إزاء تكثيف الأعمال القتالية في دونباس وإعلان هيئة الأركان العامة للجيش الأوكرانية عن استخدامها لأول مرة طائرة تركية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" في منطقة النزاع.

وحملت المتحدثة كلا طرفي النزاع المسؤولية عن استخدام طائرات مسيرة، مشددة على أن الجهة الوحيدة المخولة بفعل ذلك هي البعثة الخاصة بالرقابة التابعة لـ"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ولفتت زاسيه بأن "منظمة الأمن والتعاون" ترصد في الآونة الأخيرة تكثيف حالات استخدام أسلحة ثقيلة في دونباس، مما يتناقض مع اتفاقات مينسك، قائلة إن تطورات الأحداث في الأسابيع والأشهر الأخيرة تظهر ضرورة أن تتصرف كافة الأطراف بشكل بناء ضمن إطار مفاوضات سياسية.

المصدر: "تاس"