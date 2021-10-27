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الكرملين عن تصدير مسيرات تركية إلى أوكرانيا: مخاوفنا تتحقق

أخبار العالم

الكرملين عن تصدير مسيرات تركية إلى أوكرانيا: مخاوفنا تتحقق
Sputnik Sergey Averin
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حذرت الرئاسة الروسية من أن تصدير تركيا طائرات مسيرة إلى حكومة أوكرانيا قد يؤثر سلبا على الوضع في منطقة دونباس جنوب شرقي هذا البلد.

ولفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء إلى أن علاقات متميزة وطيبة تربط روسيا مع تركيا، مضيفا: "لكن في هذه الحالة، للأسف، تتحقق مخاوفنا من أن تصدير مثل هذه الأنواع من الأسلحة إلى العسكريين الأوروبيين من شأنه أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار في خط التماس" (في منطقة نزاع جنوب شرق أوكرانيا).

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وأوضح بيسكوف أن وقوع هذه الأسلحة في في أيدي العسكريين يتيح لهم شن هجمات مركزة على دونباس، محذرا من أن هذا الأمر "لا يؤدي إلا إلى تقويض الاستقرار" و"لا يسهم في تسوية هذه القضية الأوكرانية الداخلية".

ويأتي ذلك على خلفية استخدام الجيش الأوكراني لأول مرة طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار تي بي 2" لشن هجوم على دونباس. 

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"

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