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تعرض سيارة نتنياهو لحادث سير في القدس (صور)

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تعرض سيارة نتنياهو لحادث سير في القدس (صور)
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
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تعرضت سيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لحادث سير في مدينة القدس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن السيارة أصيبت بأضرار بعد أن اصطدمت بسيارة عمومية.

وأكدت المصادر أن زعيم المعارضة الحالي نتنياهو لم يكن في السيارة لحظة الحادث.

تعرض سيارة نتنياهو لحادث سير في القدس (صور)
وسائل إعلام عبرية
تعرض سيارة نتنياهو لحادث سير في القدس (صور)
وسائل إعلام عبرية

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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