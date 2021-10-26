تعرض سيارة نتنياهو لحادث سير في القدس (صور)
Reuters
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تعرضت سيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لحادث سير في مدينة القدس.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن السيارة أصيبت بأضرار بعد أن اصطدمت بسيارة عمومية.
وأكدت المصادر أن زعيم المعارضة الحالي نتنياهو لم يكن في السيارة لحظة الحادث.
وسائل إعلام عبرية
وسائل إعلام عبرية
المصدر: وسائل إعلام عبرية
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