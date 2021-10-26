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مظاهرة نسائية في كابل تطالب "طالبان" باحترام حقوق المرأة

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مظاهرة نسائية في كابل تطالب
Reuters
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نظمت عدة نساء أفغانيات مظاهرة في العاصمة كابل، اليوم الثلاثاء، طالبن خلالها حركة "طالبان" التي استولت على السلطة في أفغانستان، باحترام حقوقهن.

وحاولت النساء المشاركات في المظاهرة التوجه لمبنى مقر بعثة الأمم المتحدة في كابل، لكن عناصر من حركة "طالبان" طوقوهن قبل الوصل إليه.

وقالت بعض المتظاهرات إنهن يريدن مقابلة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في كابل، ديبورا ليونز.

وشهدت العاصمة الأفغانية كابل عددا من التحركات النسائية منذ استيلاء حركة "طالبان" على الحكم، وإصدارها عددا من القرارات التي تحد من حقوق المرأة في العمل والدراسة.

المصدر: سبوتنيك

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