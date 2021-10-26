صحيفة: إصابة 5 مدنيين بهجوم إرهابي شمال الهند

أصيب 5 مدنيين بجروح مختلفة جراء هجوم إرهابي في منطقة جامو وكشمير بشمال الهند.

إقرأ المزيد

وكتبت صحيفة "Hindustan Times"، اليوم الثلاثاء، أن المدنيين تضرروا بسبب انفجار قنبلة أثناء هجوم المتطرفين في إقليم بانديبور، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي وقع في نفس المنطقة في 5 أكتوبر الماضي، عن مقتل 11 مدنيا، بينهم معلمان وصاحب صيدلية وسائق سيارة تاكسي وباعة جائلون. وبعد الحادث غادر الكثير من سكان الولايات الهندية الأخرى منطقة جامو وكشمير.

وتدل معلومات وكالة التحقيقات الوطنية الهندية على أن مقتل المدنيين في جامو وكشمير كان مخططا من الخارج بهدف تحويل الجزء الهندي لمنطقة كشمير إلى "منطقة الخوف والإرهاب". وحتى الآن احتجز رجال الأمن الهنود نحو 900 شخص يشتبه بتورطهم بالهجمات الإرهابية الأخيرة في هذه المنطقة.

المصدر: تاس